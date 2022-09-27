Дерек Чисора завершил карьеру

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора заявил о завершении профессиональной карьеры. На вопрос журналиста боксёр ответил, что его больше не увидят в ринге.

"Я завершил карьеру. Официально ли это? Да. Я завершил карьеру", – сказал Чисора в интервью BT Sport.

Дереку Чисоре 38 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2007 года и за карьеру провёл 45 боёв, в 32 из них одержав победу.