Мануэль Чарр: Если бы Фьюри сразился с Джошуа, то промоутеру Энтони пришлось бы сменить бизнес

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе сириец Мануэль Чарр считает, что титульный поединок между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) не является конкурентным на данный момент.

"Если бы Тайсон Фьюри сразился с Энтони Джошуа, это было бы плохо для бокса. Джошуа психологически сломлен, и ему необходимо прийти в себя после двух поражений. Если Эдди Хирн примет бой с Фьюри сейчас, тогда ему придётся сменить свой бизнес. Фьюри тяжело бы нокаутировал Джошуа, учитывая его нынешнее состояние.

Все знают, что Фьюри пообещал сразиться со мной. Если он настоящий спартанец, тогда он должен сразиться с настоящим суперменом. И это я", – приводит слова Чарра издание Sky Sports.