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Гвоздик: Все эти истории, когда россияне воруют бытовую технику из домов – это правда

Бокс
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Боксер рассказал и о пытках

Гвоздик: Все эти истории, когда россияне воруют бытовую технику из домов – это правда

Фото: sport.24tv.ua

Новина українською

Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался по поводу всего того, что россияне сделали на украинских териториях.

Что, по Вашему мнению, руководит российскими военными, что у них в головах, почему они пытают людей?

"Я думаю, что они это делают из-за наживы. Потому что я не знаю таких случаев... Возможно, они случались, но я не слышал о случаях или доказанных случаях, когда людей просто пытают. Обычно я много слышал от друзей, проживающих в таких городах, как Изюм и Балаклея. Они похищают людей и затем начинают их пытать за выкуп. Или они контактируют с близкими о выкупе".

"Все эти истории, когда они воруют бытовую технику из домов – это правда. Но вы посмотрите, кто воюет. Если они освободили заключенных по ужасным статьям, сидевшим в этих городах, то что вы от них ожидаете? Какие люди воюют – такие поступки они и совершают".

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В статье: Александр Гвоздик
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Источник:
XSport.ua

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