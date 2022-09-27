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Гвоздик: Все эти истории, когда россияне воруют бытовую технику из домов – это правда
Боксер рассказал и о пытках
Фото: sport.24tv.ua
Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) высказался по поводу всего того, что россияне сделали на украинских териториях.
Что, по Вашему мнению, руководит российскими военными, что у них в головах, почему они пытают людей?
"Я думаю, что они это делают из-за наживы. Потому что я не знаю таких случаев... Возможно, они случались, но я не слышал о случаях или доказанных случаях, когда людей просто пытают. Обычно я много слышал от друзей, проживающих в таких городах, как Изюм и Балаклея. Они похищают людей и затем начинают их пытать за выкуп. Или они контактируют с близкими о выкупе".
"Все эти истории, когда они воруют бытовую технику из домов – это правда. Но вы посмотрите, кто воюет. Если они освободили заключенных по ужасным статьям, сидевшим в этих городах, то что вы от них ожидаете? Какие люди воюют – такие поступки они и совершают".
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