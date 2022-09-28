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Василий Ломаченко показал видео со своей тренировки
Украинец готовится к бою с Ортисом
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает подготовку к поединку с Джейменом Ортизом (16-0-1, 8 KO).
На своей странице в Instagram боксер показал видео по тренировкам.
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