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Василий Ломаченко показал видео со своей тренировки

Бокс
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Украинец готовится к бою с Ортисом

Василий Ломаченко показал видео со своей тренировки

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) продолжает подготовку к поединку с Джейменом Ортизом (16-0-1, 8 KO).

На своей странице в Instagram боксер показал видео по тренировкам.

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В статье: Василий Ломаченко
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