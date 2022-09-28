Уоррен: Тайсон Фьюри разочарован срывом боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о реакции британца на срыв боя с американцем Энтони Джошуа.

"Это окончательное слово Тайсона, и на этом мы остановились. Я даже не разговаривал с ним сегодня, он очень, очень разочарован.

Он установил крайний срок ответа – через десять дней после отправки контракта, и несколько человек сказали, что это не имеет смысла, но рамки были установлены. В футболе бывают трансферные дедлайны, и иногда в последнюю минуту приходится искать игроков и доводить дело до конца, именно это и должно было произойти. Посмотрим, что из этого выйдет сейчас", — приводит слова Уоррена BoxingScene.