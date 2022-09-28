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Уайлдер мог завершить карьеру
Боксера остановило одно очень интересное событие
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал, что его мотивировало остаться в спорте.
"Что действительно заставило меня остаться, так это осознание того, что, чёрт возьми, я действительно нужен миру.
Я действительно мотивирую людей. Хотя я уже знал это, но теперь укрепился в этом мнении ещё больше… Когда я получил свою статую, это закрепило все мои достижения в камне. Вы смотрите на ходячую, живую легенду. Неважно, что происходит, мои сторонники или мои ненавистники, когда все разговоры утихают, эта статуя остается стоять. Чувствуете? Эта статуя останется там навсегда, пока бог не придёт и не заберёт её или не случится какая-нибудь катастрофа", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
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