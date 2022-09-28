Уайлдер и Рус готовы провести бой

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) рассказал, что уже готов к поединку с Энди Руисом (35-2, 22 КО). Слова американца приводит boxingscene.

"Я точно с нетерпением жду бой с Руисом."

В свою очередь Руис тоже готов встретиться с Уайлдером.

"Если Деонтей победит в октябре, то мы сможем устроить этот бой. Давай сделаем это. Давайте начнем."

Напомним, что Уайлдер 15 октября в Бруклине выйдет в ринг против Роберта Хелениуса.