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Уайлдер и Рус готовы провести бой
Ждем переговоров
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) рассказал, что уже готов к поединку с Энди Руисом (35-2, 22 КО). Слова американца приводит boxingscene.
"Я точно с нетерпением жду бой с Руисом."
В свою очередь Руис тоже готов встретиться с Уайлдером.
"Если Деонтей победит в октябре, то мы сможем устроить этот бой. Давай сделаем это. Давайте начнем."
Напомним, что Уайлдер 15 октября в Бруклине выйдет в ринг против Роберта Хелениуса.
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