Валуеву прислали повестку

Российский боксер Николай Валуев заявил, что получил повестку:

"По моему мнению, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они на военный учет стали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне нужно ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно обязательно к военкомату".

Сейчас у российских депутатов есть отсрочка.