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Валуеву прислали повестку
Но он пока не знает, когда поедет в военкомат, так как не хочет вернуться в мешке
Российский боксер Николай Валуев заявил, что получил повестку:
"По моему мнению, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они на военный учет стали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне нужно ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно обязательно к военкомату".
Сейчас у российских депутатов есть отсрочка.
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Источник:XSport.ua
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