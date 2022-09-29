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Валуеву прислали повестку

Бокс
(1 голосов)

Но он пока не знает, когда поедет в военкомат, так как не хочет вернуться в мешке

Валуеву прислали повестку

Новина українською

Российский боксер Николай Валуев заявил, что получил повестку:

"По моему мнению, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они на военный учет стали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне нужно ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно обязательно к военкомату".

Сейчас у российских депутатов есть отсрочка.

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В статье: Николай Валуев
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Источник:
XSport.ua

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