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Фьюри отреагировал на заяву Усика о помощи Джошуа

Бокс
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Тайсон в своем репертуаре

Фьюри отреагировал на заяву Усика о помощи Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о готовности украинца Александра Усика оказать помощь в подготовке британцу Энтони Джошуа. Ранее Усик выразил желание помочь Джошуа подготовиться к бою с Фьюри.

"Если ему нужна моя помощь, я приеду к нему в лагерь и помогу", — говорил ранее Усик.

"Может, ты одолжишь ему свои орешки, средневес?! Усик, не будь таким, как твой большой приятель", — написал Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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