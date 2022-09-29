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Фьюри отреагировал на заяву Усика о помощи Джошуа
Тайсон в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о готовности украинца Александра Усика оказать помощь в подготовке британцу Энтони Джошуа. Ранее Усик выразил желание помочь Джошуа подготовиться к бою с Фьюри.
"Если ему нужна моя помощь, я приеду к нему в лагерь и помогу", — говорил ранее Усик.
"Может, ты одолжишь ему свои орешки, средневес?! Усик, не будь таким, как твой большой приятель", — написал Фьюри.
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