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Диллиан Уайт проведет следующий бой в ноябре

Бокс
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Соперник ещё неизвестен

Диллиан Уайт проведет следующий бой в ноябре

фото - boxingscene.com

Новина українською

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) проведет свой следующий бой 26 ноября. Об этом рассказал промоуте Эдди Хирн в интервью Boxing 24/7.

Соперником Уайта может стать кто-то из этого списка боксеров: Отто Валлин, Джермейн Франклин, Демси Маккин или Крис Арреола.

Напомним, 23 апреля 2022 года Уайт проиграл Тайсону Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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В статье: Диллиан Уайт
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Источник:
XSport.ua

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