Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диллиан Уайт проведет следующий бой в ноябре
Соперник ещё неизвестен
фото - boxingscene.com
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) проведет свой следующий бой 26 ноября. Об этом рассказал промоуте Эдди Хирн в интервью Boxing 24/7.
Соперником Уайта может стать кто-то из этого списка боксеров: Отто Валлин, Джермейн Франклин, Демси Маккин или Крис Арреола.
Напомним, 23 апреля 2022 года Уайт проиграл Тайсону Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Фьюри отреагировал на заяву Усика о помощи Джошуа
- ГУР: Вероятность удара по Украине тактическим ядерным оружием очень высока
- В знак протеста. Техспонсор Дании выпустил форму-невидимку на ЧМ-2022
- Джошуа заявил, что подпишет контракт на бой с Фьюри
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet