Диллиан Уайт проведет следующий бой в ноябре

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) проведет свой следующий бой 26 ноября. Об этом рассказал промоуте Эдди Хирн в интервью Boxing 24/7.

Соперником Уайта может стать кто-то из этого списка боксеров: Отто Валлин, Джермейн Франклин, Демси Маккин или Крис Арреола.

Напомним, 23 апреля 2022 года Уайт проиграл Тайсону Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.