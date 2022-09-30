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Тайсон Фьюри призывает Энтони Джошуа подписать контракт на бой

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Тайсон Фьюри призывает Энтони Джошуа подписать контракт на бой

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в своих социальных сетях призвал Энтони Джошуа подписать контракт на бой.

"Энтони, я знаю, что твоя команда не подписала контракт. Вы ждали, когда у нас появятся компании, которые будут транслировать бой. Теперь они у нас есть. Вы хотели стать сопромоутерами боя. Я согласился и пошёл на уступки. Заметь, я ни у кого и никогда не крал ни одного пенни", — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Напомним, дедлайн подписания контракта на бой Фьюри и Джошуа наступил 26 сентября.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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