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Тайсон Фьюри призывает Энтони Джошуа подписать контракт на бой
Боксер жаждет этого боя
Фото: Sporting News
Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в своих социальных сетях призвал Энтони Джошуа подписать контракт на бой.
"Энтони, я знаю, что твоя команда не подписала контракт. Вы ждали, когда у нас появятся компании, которые будут транслировать бой. Теперь они у нас есть. Вы хотели стать сопромоутерами боя. Я согласился и пошёл на уступки. Заметь, я ни у кого и никогда не крал ни одного пенни", — сказал Фьюри в своих социальных сетях.
Напомним, дедлайн подписания контракта на бой Фьюри и Джошуа наступил 26 сентября.
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