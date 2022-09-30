Промоутер Фьюри: Тайсон готов к большому бою в феврале или марте против Усика

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о ближайших планах. Уоррен выразил недовольство тем, что не получил назад контракт от Эдди Хирна на бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа 3 декабря.

"Тайсон тренируется и хочет драться 3 декабря, и хочет знать, с кем он должен драться. Бойцам нужно знать, с кем они боксируют.Он хочет сразиться. Он ждет 3 декабря.

Также он готов к большому бою в феврале или марте против Усика. У него было один поединок за год", – сказал Уоррен.