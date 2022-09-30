Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Фьюри: Тайсон готов к большому бою в феврале или марте против Усика
Когда же состоится этот бой
Фото: MMA Fighting
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о ближайших планах. Уоррен выразил недовольство тем, что не получил назад контракт от Эдди Хирна на бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа 3 декабря.
"Тайсон тренируется и хочет драться 3 декабря, и хочет знать, с кем он должен драться. Бойцам нужно знать, с кем они боксируют.Он хочет сразиться. Он ждет 3 декабря.
Также он готов к большому бою в феврале или марте против Усика. У него было один поединок за год", – сказал Уоррен.
Популярное сейчас
- Верес поднялся на третье место, Металлист примет Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Акценты. Почему не бежит Динамо?
- россияне ударили по гуманитарной колонне в Запорожье: более 50 погибших и раненых (upd)
- Сборной Украины не разрешили выступать на ЧМ под украинским флагом
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО