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Президент IBA Кремлёв: Настало время разрешить спортсменам России и Беларуси участвовать в официальных соревнованиях
Амбициозные заявления чиновника
Фото: Відділення НОК України у Донецькій області
Президент IBA (Международной ассоциации бокса) Умар Кремлёв прокомментировал отзыв членства у ФБУ, а также запрет украинским спортсменам выступать под национальным флагом:
"Совет директоров проголосовал за отстранение Национальной федерации, а не спортсменов. Своим решением Совет директоров IBA освободил украинских спортсменов от дисквалификации и дополнительно предусмотрел покрытие расходов украинских спортсменов на участие в официальных чемпионатах IBA.
Детали их участия и использования национальных знаков различия уже согласованы. Я повторяю, что всем боксерам должно быть разрешено выступать под своим национальным флагом, несмотря ни на что.
Боксеры борются не ради медалей, а за то, чтобы представлять свои страны. Спорт вне политики: там, где он начинается, политика заканчивается. IBA здесь, чтобы защитить каждого боксера, независимо от политической ситуации на его родине.
Сейчас настало время разрешить всем остальным спортсменам России и Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны.
И МОК, и международные федерации должны защищать всех спортсменов, и не должно быть дискриминации по национальному признаку. Долг каждого из нас — держать спорт и спортсменов подальше от политики. IBA и я лично готовы поддержать такую совместную инициативу, и я призываю всех быть на высоте и оставить наших спортсменов вне политики".
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