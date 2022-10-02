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Украинец Чеботарь выиграл 12-й поединок в профи
Великолепный бой
Украинский проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) в польском Люблине одержал победу над чехом Мирославом Сербаном (13-12, 7 КО).
Бой получился достаточно конкурентным, правда только в начале. Соперник нашего бойца пытался действовать активно и завладел инициативой, захватив центр ринга.
Но Чеботарь быстро приспособился к условиям ведения боя, отвечал скоростными атаками и несколько раз серьезно попал в соперника.
По итогам восьми раундов судьи отдали победу Чеботарю: 78-74, 79-73 и 80-72.
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