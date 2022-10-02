  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Украинец Чеботарь выиграл 12-й поединок в профи
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Чеботарь выиграл 12-й поединок в профи

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Великолепный бой

Украинец Чеботарь выиграл 12-й поединок в профи

UA-Футбол
Новина українською

Украинский проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) в польском Люблине одержал победу над чехом Мирославом Сербаном (13-12, 7 КО).

Бой получился достаточно конкурентным, правда только в начале. Соперник нашего бойца пытался действовать активно и завладел инициативой, захватив центр ринга.

Но Чеботарь быстро приспособился к условиям ведения боя, отвечал скоростными атаками и несколько раз серьезно попал в соперника.

По итогам восьми раундов судьи отдали победу Чеботарю: 78-74, 79-73 и 80-72.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде