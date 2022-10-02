Украинец Чеботарь выиграл 12-й поединок в профи

Украинский проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (12-0, 4 КО) в польском Люблине одержал победу над чехом Мирославом Сербаном (13-12, 7 КО).

Бой получился достаточно конкурентным, правда только в начале. Соперник нашего бойца пытался действовать активно и завладел инициативой, захватив центр ринга.

Но Чеботарь быстро приспособился к условиям ведения боя, отвечал скоростными атаками и несколько раз серьезно попал в соперника.