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Джошуа бросил вызов его именитый соотечественник
Может получиться хорошее сражение
Фото: The Guardian
Британский супертяж Джо Джойс (15-0; 14 КО) предложил своему соотечественнику, экс-чемпиону мира Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) провести бой. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Если Фьюри и Эй Джей не сразятся, тогда я войду в игру. 3 декабря мне трудно будет подраться с Фьюри. Но Эдди Хирн может позвонить по телефону Фрэнку Уоррену, и я подерусь Джошуа 17 декабря" – написал он.
Напомним, что ранее украинец Чеботарь
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