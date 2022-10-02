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Джошуа бросил вызов его именитый соотечественник

Бокс
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Может получиться хорошее сражение

Джошуа бросил вызов его именитый соотечественник

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс (15-0; 14 КО) предложил своему соотечественнику, экс-чемпиону мира Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) провести бой. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Если Фьюри и Эй Джей не сразятся, тогда я войду в игру. 3 декабря мне трудно будет подраться с Фьюри. Но Эдди Хирн может позвонить по телефону Фрэнку Уоррену, и я подерусь Джошуа 17 декабря" – написал он.

Напомним, что ранее украинец Чеботарь выиграл очередное сражение в профе.

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В статье: Энтони Джошуа Джо Джойс
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