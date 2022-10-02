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Промоутер Усика: Саша находится в Украине на передовой, поддерживает солдат

Бокс
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Доброе дело от чемпиона

Промоутер Усика: Саша находится в Украине на передовой, поддерживает солдат

Фото: The Japan Times

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, чем сейчас занимается его подопечный. Слова специалиста цитирует Talk Sport:

"На этот момент, пока мы говорим, Усик находится на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну.

Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их — бойцы, получившие ранения на войне.

Усик вошел в палату и увидел более двадцати солдат - у кого не было ног, у кого рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион".

Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри рассказал о развале жизни своего сына.

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В статье: Александр Усик Эгис Климас
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