Промоутер Усика: Саша находится в Украине на передовой, поддерживает солдат

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, чем сейчас занимается его подопечный. Слова специалиста цитирует Talk Sport:

"На этот момент, пока мы говорим, Усик находится на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну.

Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их — бойцы, получившие ранения на войне.

Усик вошел в палату и увидел более двадцати солдат - у кого не было ног, у кого рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион".

Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать" – сказал он.