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Промоутер Усика: Саша находится в Украине на передовой, поддерживает солдат
Доброе дело от чемпиона
Фото: The Japan Times
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, чем сейчас занимается его подопечный. Слова специалиста цитирует Talk Sport:
"На этот момент, пока мы говорим, Усик находится на передовой. Конечно, не с оружием, но он ободряет бойцов. Он поддерживает свою страну.
Его вдохновили солдаты, когда он пошел в госпиталь и посетил их — бойцы, получившие ранения на войне.
Усик вошел в палату и увидел более двадцати солдат - у кого не было ног, у кого рук. Все аплодировали. Чувство пребывания там было невероятным, каждый плакал. Они говорили: "Нет, ты нам здесь не нужен, иди туда и дерись, ты боксер, ты чемпион".
Как только он вышел из больницы, он сказал: "Я собираюсь это сделать" – сказал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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