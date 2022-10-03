Тайсон Фьюри готовится к следующему бою в тренировочном зале

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с первого дня в тренировочном лагере.

"Первый день лагеря!" — подписал фото Тайсон.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне. Но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.