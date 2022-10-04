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Тайсон Фьюри отреагировал на физическую форму Даны Уайта
Британец опубликовал соответствующий пост
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал свежую фотографию 53-летнего президента промоушена UFC Даны Уайта, на которой он показывает актуальную физическую форму.
"Тяжёлый труд окупается. Нужно это понимать", — написал Фьюри.
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