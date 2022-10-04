Тайсон Фьюри отреагировал на физическую форму Даны Уайта

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал свежую фотографию 53-летнего президента промоушена UFC Даны Уайта, на которой он показывает актуальную физическую форму.

"Тяжёлый труд окупается. Нужно это понимать", — написал Фьюри.