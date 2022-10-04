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Уайлдер: Если бой Джошуа - Уайлдер состоится, то он продлится 12 раундов

Бокс
(1 голосов)

Деонтей не видит нокаута в этом бою

Уайлдер: Если бой Джошуа - Уайлдер состоится, то он продлится 12 раундов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) сделал прогноз на бой Тайсоном Фьюри - Энтони Джошуа.

"Я вижу, что их бой продлится 12 раундов. Я не вижу в их поединке нокаут или что-нибудь подобное.

И я вижу, что Джошуа поразит Фьюри. Я знаю, что это сумасшедшее мнение, и некоторые люди спросят: "Как ты это видишь?"
Некоторые люди так думают, но я действительно вижу победу Джошуа в этом бою. Это будет, если сделает то, что должно сделать, и не будет так много думать. Мне кажется, что Джошуа слишком многое думает. Он тоже очень сомневается в себе.

Я не думаю, что у него много уделяется времени на мотивацию или уверенность в себе. Это только мое мнение, это только взгляд со стороны.

Я знаю, что нужно быть воином, убийцей, иметь мышление и взгляд убийцы. Энергия, чувства. Я этого не ощущаю от него.

Но я думаю, что если он правильно настроится, ему не нужно много изменений, если он исправит определенные вещи в своей голове.

Я думаю, что дело в психологии. Физически Джошуа может сделать все, но иногда дело мысленно".

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В статье: Дионтей Уайлдер
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Источник:
XSport.ua

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