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Уайлдер: Если бой Джошуа - Уайлдер состоится, то он продлится 12 раундов
Деонтей не видит нокаута в этом бою
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) сделал прогноз на бой Тайсоном Фьюри - Энтони Джошуа.
"Я вижу, что их бой продлится 12 раундов. Я не вижу в их поединке нокаут или что-нибудь подобное.
И я вижу, что Джошуа поразит Фьюри. Я знаю, что это сумасшедшее мнение, и некоторые люди спросят: "Как ты это видишь?"
Некоторые люди так думают, но я действительно вижу победу Джошуа в этом бою. Это будет, если сделает то, что должно сделать, и не будет так много думать. Мне кажется, что Джошуа слишком многое думает. Он тоже очень сомневается в себе.
Я не думаю, что у него много уделяется времени на мотивацию или уверенность в себе. Это только мое мнение, это только взгляд со стороны.
Я знаю, что нужно быть воином, убийцей, иметь мышление и взгляд убийцы. Энергия, чувства. Я этого не ощущаю от него.
Но я думаю, что если он правильно настроится, ему не нужно много изменений, если он исправит определенные вещи в своей голове.
Я думаю, что дело в психологии. Физически Джошуа может сделать все, но иногда дело мысленно".
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