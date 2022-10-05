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Уайлдер назвал свой вес накануне боя с Хелениусом
Деонтей не придает значения этому показателю
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) назвал свое вес накануне боя с Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО).
"Приблизительно 220 фунтов (99,79 кг). Вес - это не то, о чем мы будем волноваться в этом поединке или в будущих боях. Мы набрали много веса для последнего поединка, и всем было интересно, как я с этим справлюсь.
Мне тоже было интересно увидеть, как я буду боксировать с таким весом. Сейчас я решил вернуться к тому, к чему привык и с чем мне удобно ходить. 220 фунтов или около того, это оптимальный мой вес”.
Напомним, бой Уайлдер-Хелениус состоится 15-го октября на арене Barclays Center в Бруклине.
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