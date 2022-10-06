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Женскую сборную россии по боксу не допустят к чемпионату Европы-2022
Правильное решение
Пресс-служба Европейской конфедерации бокса сообщила, что женская сборная россии не примет участия в чемпионате Европы — 2022. Напомним, что соревнования пройдут в Черногории.
"EUBC получила решение Международной ассоциации бокса вновь допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнётся на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен", — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, что 5 октября, совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксёров из россии и беларуси к соревнованиям.
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