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Гвоздик: Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу
Александр поддержал нашу команду
Фото: sport.24tv.ua
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в Instagram написал, что поддерживает решение юниорской сборной Украины не участвовать в чемпионате Европы после запрета от IBA выступать под сине-желтым флагом:
"Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу не соглашаться с унизительными условиями IBA. Достоинство ценнее медалей. Слава Украине!"
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