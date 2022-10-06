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Гвоздик: Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу

Бокс
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Александр поддержал нашу команду

Гвоздик: Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу

Фото: sport.24tv.ua

Новина українською

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в Instagram написал, что поддерживает решение юниорской сборной Украины не участвовать в чемпионате Европы после запрета от IBA выступать под сине-желтым флагом:

"Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу не соглашаться с унизительными условиями IBA. Достоинство ценнее медалей. Слава Украине!"

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В статье: Александр Гвоздик
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