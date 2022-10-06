Гвоздик: Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) в Instagram написал, что поддерживает решение юниорской сборной Украины не участвовать в чемпионате Европы после запрета от IBA выступать под сине-желтым флагом:

"Я поддерживаю решение нашей юниорской сборной Украины по боксу не соглашаться с унизительными условиями IBA. Достоинство ценнее медалей. Слава Украине!"

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