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Промоутер Фьюри назвал возможные даты боя Тайсона с Усиком

Бокс
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Он может состоятся в 2023 году

Промоутер Фьюри назвал возможные даты боя Тайсона с Усиком

Фото: MMA Fighting

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заверил, что мегафайт между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.

"Безусловно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которым мы промоутируем.

Так что я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас сказал, что он ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроили всех нас", - сказал Боб Арум.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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Источник:
fightnews

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