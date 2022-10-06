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Промоутер Фьюри назвал возможные даты боя Тайсона с Усиком
Он может состоятся в 2023 году
Фото: MMA Fighting
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заверил, что мегафайт между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.
"Безусловно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которым мы промоутируем.
Так что я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас сказал, что он ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроили всех нас", - сказал Боб Арум.
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