Промоутер Фьюри назвал возможные даты боя Тайсона с Усиком

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заверил, что мегафайт между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.

"Безусловно, бой с Усиком возможен. Я практически ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, поскольку он также занимается делами боксеров, которым мы промоутируем.

Так что я всегда слежу за этой ситуацией, и Климас сказал, что он ведет переговоры с потенциальными местами проведения боя. Поединок может состояться в последнюю неделю февраля или первую неделю марта. Это бы устроили всех нас", - сказал Боб Арум.