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Тайсон Фьюри в ближайшее время может назвать имя следующего соперника

Бокс
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Британец готовится к бою

Тайсон Фьюри в ближайшее время может назвать имя следующего соперника

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, что уже на этой недели может назвать имя соперника.

Британец сообщил, что следующий его поединок должен пройти 3 декабря. Бой пройдет в Кардиффе.

Ранее появилась информация, что британец все еще хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком, готовым сражаться не раньше февраля.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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