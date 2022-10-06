Тайсон Фьюри в ближайшее время может назвать имя следующего соперника

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, что уже на этой недели может назвать имя соперника.

Британец сообщил, что следующий его поединок должен пройти 3 декабря. Бой пройдет в Кардиффе.

Ранее появилась информация, что британец все еще хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком, готовым сражаться не раньше февраля.