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Тайсон Фьюри в ближайшее время может назвать имя следующего соперника
Британец готовится к бою
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) рассказал, что уже на этой недели может назвать имя соперника.
Британец сообщил, что следующий его поединок должен пройти 3 декабря. Бой пройдет в Кардиффе.
Ранее появилась информация, что британец все еще хочет провести поединок с украинцем Александром Усиком, готовым сражаться не раньше февраля.
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Источник:XSport.ua
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