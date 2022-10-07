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Усик: Я еще могу вернуться в крузервейт

Бокс
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Неожиданное решение

Усик: Я еще могу вернуться в крузервейт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель трех поясов сверхтяжелого веса Александр Усик, не исключил возможности возвращения в крузервейт.

Я еще могу вернуться в крузервейт, хочу снова собрать пояса. Думал об этом. Дело в том, что для сверхтяжелого веса ты реально должен быть очень тяжелым. Нужно много есть и при этом много работать.

Я работаю и тренируюсь гораздо больше, чем когда дрался в крузервейте. Сложнее постоянно готовиться к бою в супертяжах, чем сражаться с супертяжами. Мне пришлось проплыть десять километров и упорно тренироваться. В этот момент просто хочется остановиться и отдохнуть.

Полгода обучения – это трудная работа. Я так долго не видел семью, не видел ни жену, ни детей, никого, – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
boxingscene

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