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Уайлдер: Скажу по правде, мне нравится Усик

Бокс
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Деонтей хочет провести бой с украинцем

Уайлдер: Скажу по правде, мне нравится Усик

Новина українською

Экс-чемпион WBC американский нокаутёр-супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) всё никак не может выбросить из головы украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) встретиться с ним в следующем поединке.

Уже 15 октября в Бруклине (Нью-Йорк, США) Уайлдер проведёт сразится с Робертом Хелениусом (31-3, 20 КО) из Финляндии. Усик обещал посетить шоу, намекал на бой с победителем.

"Хочу сразу же выйти на титульник, — не скрывает американец. — Слышал, что Усик посетит наш бой. Слышал, что он говорил о поединке с победителем нашего с Хелениусом противостояния. У нас с Робертом не просто бой. На кону — право оспорить титул WBC. Скажу по правде, мне нравится Усик. И я ценю его предложение. Надеюсь, что он — человек слова. Знаете, о чём я думаю? О том, как Уайлдер и Усик сражаются за звание абсолютного чемпиона мира".

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В статье: Александр Усик Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe

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