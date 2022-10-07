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Джейк Пол предложил игроку Голдэн Стэйт попробовать свои силы в ринге за $ 10 млн
Посмотрим, согласится ли баскетболист
Фото: sport24.ru
Видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался насчёт драки Дрэймонда Грина с одноклубником по "Голден Стэйт Уорриорз" Джорданом Пулом.
"Нужно вывести Грина в ринг. Дрэймонд, я плачу $ 10 млн за то, чтобы ты вышел в ринг в следующей программе Most Valuable Promotions. Кого ты хочешь себе в соперники?", — написал в своих социальных сетях Джейк Пол.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.
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