Джейк Пол предложил игроку Голдэн Стэйт попробовать свои силы в ринге за $ 10 млн

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался насчёт драки Дрэймонда Грина с одноклубником по "Голден Стэйт Уорриорз" Джорданом Пулом.

"Нужно вывести Грина в ринг. Дрэймонд, я плачу $ 10 млн за то, чтобы ты вышел в ринг в следующей программе Most Valuable Promotions. Кого ты хочешь себе в соперники?", — написал в своих социальных сетях Джейк Пол.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.