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Джейк Пол предложил игроку Голдэн Стэйт попробовать свои силы в ринге за $ 10 млн

Бокс
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Посмотрим, согласится ли баскетболист

Джейк Пол предложил игроку Голдэн Стэйт попробовать свои силы в ринге за $ 10 млн

Фото: sport24.ru

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Видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался насчёт драки Дрэймонда Грина с одноклубником по "Голден Стэйт Уорриорз" Джорданом Пулом.

"Нужно вывести Грина в ринг. Дрэймонд, я плачу $ 10 млн за то, чтобы ты вышел в ринг в следующей программе Most Valuable Promotions. Кого ты хочешь себе в соперники?", — написал в своих социальных сетях Джейк Пол.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за драки пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку, и теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда.

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В статье: Дрэймонд Грин Джейк Пол
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