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Менеджер Усика: Фьюри понимает, что может проиграть Александру

Бокс
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Конечно понимает

Менеджер Усика: Фьюри понимает, что может проиграть Александру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и BO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, почему чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) не хочет выходить на бой против украинца. Его слова цитирует ESNEWS:

"Фьюри понимает, что может проиграть Усику. Он не боится драться. Он боец, и мы не можем говорить, что ему жутко. Он не заинтересован, потому что понимает, что может проиграть.

Давайте я перефразирую. Я это говорю всем. Усик не может избить Фьюри, он может победить его. Тайсон – гигант, и я не думаю, что кто-то может его избить, но Усик может победить" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайлдер рассказал о своей симпатии к Усику.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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