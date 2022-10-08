Менеджер Усика: Фьюри понимает, что может проиграть Александру

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и BO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, почему чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) не хочет выходить на бой против украинца. Его слова цитирует ESNEWS:

"Фьюри понимает, что может проиграть Усику. Он не боится драться. Он боец, и мы не можем говорить, что ему жутко. Он не заинтересован, потому что понимает, что может проиграть.

Давайте я перефразирую. Я это говорю всем. Усик не может избить Фьюри, он может победить его. Тайсон – гигант, и я не думаю, что кто-то может его избить, но Усик может победить" – сказал он.