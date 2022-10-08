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Промоутер Ломаченко: Василий готов сразиться с Хэйни или Камбососом

Бокс
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А мы готовы смотреть этот бой

Промоутер Ломаченко: Василий готов сразиться с Хэйни или Камбососом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Эгис Климас заявил, что его подопечный готов к бою с абсолютным чемпионом мира Девином Хэйни (28-0; 15 КО). Его слова цитирует ESNEWS:

"Все зависит от Хэйни. Мы готовы. Если Хэйни, победит, или Камбосос, мы готовы сразиться с кем-то из них. Я думаю, что Лома победит Девина.

Слушайте бокс – это никогда не может быть просто. Нет ничего легкого в этой игре. Всегда очень тяжело. Фанаты Ломы, продолжайте следить и смотреть. Этот парень зрелищный и делает бои классными" – сказал он.

Напомним, что ранее Климас рассказал, почему Фьюри не хочет сразиться с Усиком.

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В статье: Василий Ломаченко
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