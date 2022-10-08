Тайсон Фьюри опубликовал милое фото с братом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) опубликовал фото со своим братом Томми Фьюри. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее менеджер Усика рассказал , почему Фьюри не хочет выходить на бой против Александра.