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Тайсон Фьюри опубликовал милое фото с братом
Как две капли
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) опубликовал фото со своим братом Томми Фьюри. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее менеджер Усика
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