Денис Беринчик покинул Украину для подготовки к следующему бою. Фото

Украинский легковес Денис Беринчик (16-0; 9 КО) покинул территорию Украины и находится в Венгрии. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Боксер уехал, чтобы подготовиться к поединку против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО). Бой состоится 26 ноября в Лондоне на арене О2.