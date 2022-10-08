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Денис Беринчик покинул Украину для подготовки к следующему бою. Фото
Удачи, Денис
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (16-0; 9 КО) покинул территорию Украины и находится в Венгрии. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.
Боксер уехал, чтобы подготовиться к поединку против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО). Бой состоится 26 ноября в Лондоне на арене О2.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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