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Денис Беринчик покинул Украину для подготовки к следующему бою. Фото

Бокс
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Удачи, Денис

Денис Беринчик покинул Украину для подготовки к следующему бою. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (16-0; 9 КО) покинул территорию Украины и находится в Венгрии. Соответствующее фото он разместил на своей странице в Instagram.

Боксер уехал, чтобы подготовиться к поединку против француза Ивана Менди (47-5-1; 22 КО). Бой состоится 26 ноября в Лондоне на арене О2.

Денис Беринчик покинул Украину для подготовки к следующему бою. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри опубликовал милое фото с братом.

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В статье: Денис Беринчик
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