Конор Бенн может получить бан на срок до 4 лет. В крови боксера нашли допинг

Деятельность британского боксера Конора Бенна расследуется Антидопинговой организацией Великобритании. Боец является обладателем пояса WBA Continental в полусреднем весе и сыном экс-чемпиона мира в среднем и втором среднем весах Найджела Бенна.

Издание Boxing News 24 сообщает, что Конор может получить запрет на участие в соревнованиях сроком до четырех лет. Ранее в его крови был найден запрещенный WADA препарат – кломифен.

Как отмечает медиа, вероятность четырехлетнего бана для Бенна крайне мала, поскольку это лишь первая позитивная допинг-проба в карьере спортсмена. Также, потому что Конор является чрезвычайно популярным боксером, и этот бан, с высокой вероятностью, убьет его карьеру.