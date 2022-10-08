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Конор Бенн может получить бан на срок до 4 лет. В крови боксера нашли допинг
Британец является действующим обладателем пояса WBA Continental в полусреднем весе
Фото: CBS Sports
Деятельность британского боксера Конора Бенна расследуется Антидопинговой организацией Великобритании. Боец является обладателем пояса WBA Continental в полусреднем весе и сыном экс-чемпиона мира в среднем и втором среднем весах Найджела Бенна.
Издание Boxing News 24 сообщает, что Конор может получить запрет на участие в соревнованиях сроком до четырех лет. Ранее в его крови был найден запрещенный WADA препарат – кломифен.
Как отмечает медиа, вероятность четырехлетнего бана для Бенна крайне мала, поскольку это лишь первая позитивная допинг-проба в карьере спортсмена. Также, потому что Конор является чрезвычайно популярным боксером, и этот бан, с высокой вероятностью, убьет его карьеру.
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