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Соперник Ломаченко показал физическую форму перед поединком с украинцем. Фото
Просто огонь
Фото: Твіттер
Будущий соперник украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО), американец Джемейн Ортис (16-0-1; 8 КО) показал свою физическую форму перед поединком.
Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что поединок Ломаченко-Ортис состоится 29 октября в США на арене Madison Square Garden.
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