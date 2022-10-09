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Соперник Ломаченко показал физическую форму перед поединком с украинцем. Фото

Бокс
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Просто огонь

Соперник Ломаченко показал физическую форму перед поединком с украинцем. Фото

Фото: Твіттер

UA-Футбол
Новина українською

Будущий соперник украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО), американец Джемейн Ортис (16-0-1; 8 КО) показал свою физическую форму перед поединком.

Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что поединок Ломаченко-Ортис состоится 29 октября в США на арене Madison Square Garden.

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В статье: Василий Ломаченко
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