Ломаченко: У меня есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) рассказал, о чем мечтает сегодня. Его слова цитирует Boxingnews24:

"Я очень, очень хорошо мотивирован, потому что имею цель. У меня есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира.

Теперь я ближе к своему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке" – сказал он.

Напомним, что свой следующий поединок украинец проведет против американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО).