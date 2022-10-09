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Ломаченко: У меня есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира
Иди к ней
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) рассказал, о чем мечтает сегодня. Его слова цитирует Boxingnews24:
"Я очень, очень хорошо мотивирован, потому что имею цель. У меня есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира.
Теперь я ближе к своему следующему шансу. У меня следующий бой 29 октября в Нью-Йорке" – сказал он.
Напомним, что свой следующий поединок украинец проведет против американца Джемейна Ортиса (16-0-1; 8 КО).
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