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Самое милое фото дня: Тайсон Фьюри вместе со своей собакой. Фото
Бульдоги
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен позирует на снимке вместе со своей собакой. Соответствующее фото он разместил на официальной странице Instagram.
Напомним, что ранее Ломаченко
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