Самое милое фото дня: Тайсон Фьюри вместе со своей собакой. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен позирует на снимке вместе со своей собакой. Соответствующее фото он разместил на официальной странице Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал о своей мечте.