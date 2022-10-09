Тайсон Фьюри объявит имя своего соперника на следующей неделе

Британский боксер и чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил в интервью медиа SecondsOut, что уже на следующей неделе объявит имя своего следующего соперника.

Боец заявил, что на данный момент договор еще не заключен, однако бой будет анонсирован на следующей неделе. Ранее Фьюри также сообщал дату своего следующего поединка – третье декабря.

Также Тайсон сообщил в интервью, что он с командой рассматривает четыре-пять боксеров в качестве следующего оппонента. На вопрос о том, чем он руководствуется при выборе оппонента Фьюри ответил так: "Это по сути будет тот, кому я дам лотерейный билет".