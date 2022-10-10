Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко: Я мечтаю стать абсолютным чемпионом
Придется приложить немало усилий
Украинский боксер Василий Ломаченко назвал свою главную цель на ближайшее время. Напомним, что возможным соперником украинца может стать победитель боя Дэвин Хейни – Джордж Камбосос.
Поединок состоится 15 октября. В свою очередь, Ломаченко 29 октября встретится с Джемейном Ортисом.
"У меня очень высокая мотивация, потому что есть цель. Я мечтаю стать абсолютным чемпионом. И сейчас я все ближе к своему новому шансу.
У меня бой 29 октября, а после этого, я надеюсь, мы сможем организовать мой поединок с победителем боя Хейни - Камбосос", - сказал Ломаченко.
Популярное сейчас
- Минобороны Украины: Мы отомстим!
- В Киеве снова раздалась серия взрывов. Кличко призывает жителей не выезжать в город
- Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру
- Промоутер Фьюри назвал возможные даты боя Тайсона с Усиком
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО