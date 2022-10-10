Василий Ломаченко: Я мечтаю стать абсолютным чемпионом

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал свою главную цель на ближайшее время. Напомним, что возможным соперником украинца может стать победитель боя Дэвин Хейни – Джордж Камбосос.

Поединок состоится 15 октября. В свою очередь, Ломаченко 29 октября встретится с Джемейном Ортисом.

"У меня очень высокая мотивация, потому что есть цель. Я мечтаю стать абсолютным чемпионом. И сейчас я все ближе к своему новому шансу.

У меня бой 29 октября, а после этого, я надеюсь, мы сможем организовать мой поединок с победителем боя Хейни - Камбосос", - сказал Ломаченко.