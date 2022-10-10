  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Чиссора заслуживал ничьи в бою с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Чиссора заслуживал ничьи в бою с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Тайсон снова пытается унизить Усика

Тайсон Фьюри: Чиссора заслуживал ничьи в бою с Усиком

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вспомнил бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-претендентом на мировой титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой.

"На мой взгляд, Чисора, по крайней мере, сыграл вничью с Усиком. Так что я вижу Чисору таким же опасным, как и Усик – если это Чисора, которого я знаю. Вы смотрели тот бой? Это был очень хороший бой, очень близкий, и я думаю, что Чисора заслужил минимум ничью", – сказал Фьюри в интервью Seconds Out.

По итогам отведённых регламентом 12 раундов все трое боковых судей отдали победу Александру со счётом 117-112, 115-113 и 115-113.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде