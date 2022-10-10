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Тайсон Фьюри: Чиссора заслуживал ничьи в бою с Усиком
Тайсон снова пытается унизить Усика
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри вспомнил бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-претендентом на мировой титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой.
"На мой взгляд, Чисора, по крайней мере, сыграл вничью с Усиком. Так что я вижу Чисору таким же опасным, как и Усик – если это Чисора, которого я знаю. Вы смотрели тот бой? Это был очень хороший бой, очень близкий, и я думаю, что Чисора заслужил минимум ничью", – сказал Фьюри в интервью Seconds Out.
По итогам отведённых регламентом 12 раундов все трое боковых судей отдали победу Александру со счётом 117-112, 115-113 и 115-113.
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