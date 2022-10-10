Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум назал боксера, способного одолеть Флойда Мейвезера
Глава Top Rank заявил, что есть боксер и сильнее
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Шакура Стивенсона, который, по его мнению, может превзойти достижения легендарного американского боксёра Флойда Мейвейзера-младшего.
"С точки зрения таланта он великолепен. Нужно отдать должное Флойду. У него была потрясающая карьера. Чтобы превзойти карьеру Мейвезера, нужно очень многое. Сейчас, я думаю, у Шакура есть такая возможность. Захочет ли он работать так же усердно, как Флойд, как над маркетингом, так и над боями, зависит только от него. Шакур демонстрирует фантастические боксёрские способности, которыми наделены очень немногие бойцы", – приводит слова Арума BoxingScene.
Популярное сейчас
- Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету
- Стала известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
- Россияне нанесли ракетные удары по Киеву и Днепру
- Виталий Кличко: Крымский мост устал. Фото
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов