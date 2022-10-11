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Тайсон Фьюри: Дерек Чисора измотает вас до полусмерти
Британец уже готовится к бою
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оценил своего будущего соперника Дерека Чисору. Сообщается, что боксёры находятся на стадии согласования поединка и должны сойтись 3 декабря в Великобритании.
"Если вы не показываете свой лучший бокс, Дерек измотает вас до полусмерти", — сказал Фьюри в интервью SecondsOut.
Напомним, что Александр Усик и Дерек Чисора провели бой 31 октября 2020 года, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей.
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