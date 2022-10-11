Тайсон Фьюри: Дерек Чисора измотает вас до полусмерти

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри оценил своего будущего соперника Дерека Чисору. Сообщается, что боксёры находятся на стадии согласования поединка и должны сойтись 3 декабря в Великобритании.

"Если вы не показываете свой лучший бокс, Дерек измотает вас до полусмерти", — сказал Фьюри в интервью SecondsOut.

Напомним, что Александр Усик и Дерек Чисора провели бой 31 октября 2020 года, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей.