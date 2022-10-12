Уайлдер: Я думал, что смогу удвоить деньги, если попаду в олимпийскую сборную

Экс-чемпион WBC в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) рассказал о том, что изменилось за годы его карьеры. Слова боксера передает FightNews:

"Я выкладываюсь на 110%. Я говорю людям, что у меня осталось всего три года, которые я хочу посвятить боксу. Я хочу вернуться к большим боям и дать фанатам то, что они хотят видеть, и я рискую своей жизнью ради развлечения других". .. В этот раз я делаю это для людей… Не только для моей семьи это касается всех, кого я мотивировал, вдохновлял и ободрял во всем мире.

Я никогда не знал, почему у меня такой вспыльчивый характер, но со временем ты учишься отбрасывать детские вещи, и это моя история. Мне нужно было понять, что нужно делать, а что нет. Особенно когда вы начинаете заводить детей, потому что все, что вы делаете, касается их. Тогда мне пришлось начать думать о своих поступках, потому что я знал, что если меня нет в их жизни, никто их не накормит.

Когда ты выходишь на боксерский ринг, ты становишься организованным. Это структура и дисциплина. Чтобы конкурировать действительно это делать, нужен определенный стандарт. Когда я провел свой первый спарринг, я понял, что могу быть кем-нибудь. Единственная причина, почему я пошел в спортзал, – это желание стать мастером, потому что я делал это только потому, что у моей дочери было расщепление позвоночника. Это привело меня в спортзал.

Я думал, что смогу удвоить деньги, если попаду в олимпийскую сборную. Я знал, что это поможет мне даже больше, чем просто начать профессиональную карьеру. Я пошел по этому пути и попал в олимпийскую сборную и завоевал медали, и все это за полтора года... Остальные с этого момента — история".