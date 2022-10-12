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Промоутер Джошуа назвал возможных соперников Энтони
Команда уже ищет оппонента для боксера
фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), назвал его вероятных соперников после срыва поединка с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
"Имя Отто Валлина иногда появляется в новостях. У него за плечами хороший поединок с Тайсоном Фьюри. Нам подойдёт любой боец из топ-15. Джо Джойс – хороший вариант.
Думаю, что нам подойдёт любой соперник, поединок с которым станет большим в Великобритании. Как по мне, если Энтони не получит бой с Фьюри, а так оно, похоже, и произойдёт, то мы вернёмся к идее промежуточных выступлений, чтобы вернуть себе уверенность в желании стать трёхкратными чемпионами мира", – сказал Хирн в интервью DAZN.
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