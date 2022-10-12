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Уайлдер: Мне кажется, что у Джошуа серьёзные проблемы с выносливостью

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Из-за Этого он слишком много теряет

Уайлдер: Мне кажется, что у Джошуа серьёзные проблемы с выносливостью

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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер высказался о титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоялся 20 августа в Саудовской Аравии.

"Я почувствовал, что Джошуа был слишком осторожен. Мне кажется, что у него серьёзные проблемы с выносливостью. Думаю, что он не решался на размены из-за этого.

Из-за этого он немного уступил, и это не позволило ему выбрасывать некоторые удары и комбинации. Если бы он разобрался с этим, то вы бы увидели лучшего Джошуа в том поединке. Уверен, если он решит проблему с выносливостью, вы увидите другого Энтони Джошуа", – приводит слова Уайлдера BBC.

Ранее действующий чемпион WBC британец Тайсон Фьюри вызвал на бой боксёра с отрицательным рекордом.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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