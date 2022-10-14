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Менеджер Уайлдера рассказал, при каких условиях его подопечный может провести бой с Джошуа

Бокс
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Сначала Деонтею нужно победить в бою с Робертом Хелениусом

Менеджер Уайлдера рассказал, при каких условиях его подопечный может провести бой с Джошуа

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Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), заявил о готовности организовать поединок с британцем Энтони Джошуа.

"После боя Деонтея с Робертом Хелениусом можно будет поговорить об этом. Если он будет искренним и Джошуа захочет этого поединка, мы его организуем. Если Деонтей сделает то, что должен, то мы готовы рассмотреть этот бой", — приводит слова Финкеля журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, а Джошуа в проиграл украинцу Александру Усику.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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