Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Уайлдера рассказал, при каких условиях его подопечный может провести бой с Джошуа
Сначала Деонтею нужно победить в бою с Робертом Хелениусом
Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), заявил о готовности организовать поединок с британцем Энтони Джошуа.
"После боя Деонтея с Робертом Хелениусом можно будет поговорить об этом. Если он будет искренним и Джошуа захочет этого поединка, мы его организуем. Если Деонтей сделает то, что должен, то мы готовы рассмотреть этот бой", — приводит слова Финкеля журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.
Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, а Джошуа в проиграл украинцу Александру Усику.
Популярное сейчас
- Хождение по мукам. Акценты зрителя на играх Динамо и Днепра-1 в еврокубках
- Сабо: Не понимаю, зачем Динамо брало новичков. Играют одни и те же
- Монзуль доверили судить всеукраинское дерби между Шахтером и Динамо
- Уайлдер: Мне кажется, что у Джошуа серьёзные проблемы с выносливостью
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО