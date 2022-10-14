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Уайлдер: Мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри и Усика

Бокс
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Уайлдер явно перегибает

Уайлдер: Мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри и Усика

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказал мнение, что его поединок с британцем Энтони Джошуа стал бы крайне привлекательным событием в мире бокса.

"Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком", — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.

Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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