Уайлдер: Мой бой с Джошуа крупнее, чем поединок Фьюри и Усика

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказал мнение, что его поединок с британцем Энтони Джошуа стал бы крайне привлекательным событием в мире бокса.

"Мой поединок с Энтони Джошуа стал бы самым крупным боем в мире. Даже крупнее, чем поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком", — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление на BreakfastClubAM.

Уайлдер в последнем бою уступил нокаутом в 11-м раунде британцу Тайсону Фьюри, потерпев второе поражение за всё время выступления в профессионалах.