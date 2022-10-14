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Усик: С Днем защитника Украины!

Бокс
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Украинец поздравил всех украинцев

Усик: С Днем защитника Украины!

Фото: The Japan Times

Новина українською

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к украинцам и поздравил всех с днем защитника и защитниц Украины.

Свое обращение он опубликовал в Instagram.

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В статье: Александр Усик
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