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Усик: С Днем защитника Украины!
Украинец поздравил всех украинцев
Фото: The Japan Times
Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) обратился к украинцам и поздравил всех с днем защитника и защитниц Украины.
Свое обращение он опубликовал в Instagram.
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