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Уайлдер и Хелениусом прошли процедуру взвешивания
Деонтей показал вес около 97 килограмм
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и финский боксёр Роберт Хелениус прошли процедуру взвешивания перед очным поединком, который состоится в ночь на 16 октября.
Вес Деонтея Уайлдера составил 97,3 килограмма, в то время как Хелениус был тяжелее своего оппонента — 114,2 килограмма. Стоит отметить, что американец сбросил вес, как и обещал после трилогии с Тайсоном Фьюри.
Бой между Уайлдером и Хелениусом станет отборочным поединком WBC и возглавит вечер бокса Premier Boxing Champions.
Уайлдер в своём последнем поединке проиграл британцу Тайсону Фьюри нокаутом в 11-м раунде. Это второе поражение Деонтея в профессиональной карьере.
Хелениус в октябре прошлого года выиграл бой у польского боксёра Адама Ковнацки.
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