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Хэйни и Камбосос прошли церемонию взвешивания перед поединком

Бокс
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Кто же оказался тяжелее

Хэйни и Камбосос прошли церемонию взвешивания перед поединком

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Уже завтра, 16 октября в Мельбурне, Австралия состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На ринг выйдут действующий обладатель титула, американец Девин Хэйни (28-0; 15 КО) и бывший обладатель звания, местный Джордж Камбосос (20-1; 10 КО).

Перед поединком бойцы традиционно прошли церемонию взвешивания. Так, под Девином весы показали 61,1 кг, в то время как Джордж продемонстрировал 60,8 кг.

Напомним, что в первом поединке победил Хэйни единогласным решением судей.

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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