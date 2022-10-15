Хэйни и Камбосос прошли церемонию взвешивания перед поединком

Уже завтра, 16 октября в Мельбурне, Австралия состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На ринг выйдут действующий обладатель титула, американец Девин Хэйни (28-0; 15 КО) и бывший обладатель звания, местный Джордж Камбосос (20-1; 10 КО).

Перед поединком бойцы традиционно прошли церемонию взвешивания. Так, под Девином весы показали 61,1 кг , в то время как Джордж продемонстрировал 60,8 кг .

Напомним, что в первом поединке победил Хэйни единогласным решением судей.