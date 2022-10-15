Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни и Камбосос прошли церемонию взвешивания перед поединком
Кто же оказался тяжелее
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже завтра, 16 октября в Мельбурне, Австралия состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
На ринг выйдут действующий обладатель титула, американец Девин Хэйни (28-0; 15 КО) и бывший обладатель звания, местный Джордж Камбосос (20-1; 10 КО).
Перед поединком бойцы традиционно прошли церемонию взвешивания. Так, под Девином весы показали 61,1 кг, в то время как Джордж продемонстрировал 60,8 кг.
Напомним, что в первом поединке победил Хэйни единогласным решением судей.
CHAOS IN MELBOURNE AS HANEY & KAMBOSOS ERUPT pic.twitter.com/gynO7t87I7— Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2022
Популярное сейчас
- Ненависть Хави к паузам на сборные и "лишние шаги" Лунина. С чем Барса и Реал подходят к Эль-Класико
- Зеленский: Россия уже находится в атмосфере своего поражения
- Орбан раскритиковал санкции и призвал к мирным переговорам между Украиной и россией
- Промоутер Джошуа назвал возможных соперников Энтони
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали