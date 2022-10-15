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Уайлдер: Это мой счастливый вес, я снова вернулся

Бокс
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Уайлдер: Это мой счастливый вес, я снова вернулся

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) прокомментировал результаты церемонии взвешивания перед поединком против Роберта Хелениуса (31-3; 19 КО). Его слова цитирует канал Fight Hub TV:

"Я чувствую себя отлично. Это мой счастливый вес, я снова вернулся, детка. Я готов показать себя в субботу вечером. Я рад этому весу. С таким весом я могу двигаться, уклоняться, видеть все летящие в меня удары. Так что я с нетерпением жду, когда продемонстрирую это, и миллионы будут смотреть на наше сражение" – сказал он.

Напомним, что бой Уайлдер – Хелениус состоится в ночь с 15 на 16 октября в Бруклине (США).

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В статье: Дионтей Уайлдер
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