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Отец Камбососа: Семья Хэйни выглядит взволнованной
Психологические игры
Отец австралийского легковеса Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) Дмим Камбосос рассказал о своих впечатлениях от
"Хэйни были огорчены после сражения взглядов. Это стало последней каплей, заставившей их разочароваться. Слишком легко. Я не слышал Хэйни, потому что был вне сцены, но они выглядят взволнованными" – сказал он.
Напомним, что ранее Уайлдер
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