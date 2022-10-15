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Отец Камбососа: Семья Хэйни выглядит взволнованной

Бокс
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Психологические игры

Отец Камбососа: Семья Хэйни выглядит взволнованной

UA-Футбол
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Отец австралийского легковеса Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) Дмим Камбосос рассказал о своих впечатлениях от церемонии взвешивания перед сражением его сына против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (28-0; 15 КО). Его слова цитирует boxingnews24.com:

"Хэйни были огорчены после сражения взглядов. Это стало последней каплей, заставившей их разочароваться. Слишком легко. Я не слышал Хэйни, потому что был вне сцены, но они выглядят взволнованными" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайлдер поделился впечатлениями от церемонии взвешивания.

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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