Отец Камбососа: Семья Хэйни выглядит взволнованной

Отец австралийского легковеса Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) Дмим Камбосос рассказал о своих впечатлениях от церемонии взвешивания перед сражением его сына против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (28-0; 15 КО). Его слова цитирует boxingnews24.com:

"Хэйни были огорчены после сражения взглядов. Это стало последней каплей, заставившей их разочароваться. Слишком легко. Я не слышал Хэйни, потому что был вне сцены, но они выглядят взволнованными" – сказал он.